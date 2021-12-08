Что пишут западные медиа: Почему американские СМИ задело, что Байден очень тепло поприветствовал Путина, а он в ответ лишь кивнул Доцент финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции американских и британских СМИ на саммит Путина и Байдена и о том, как журналисты разбирают сильные и слабые места глав стран. 8 декабря, 17:42 Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

7 декабря президент России Владимир Путин провёл почти двухчасовые переговоры по видеосвязи со своим американским коллегой Джо Байденом. Провёл их напрямую, без ястребиных американских посредников наподобие госсекретаря Энтони Блинкена (который в комнате с Байденом сидел, но вряд ли ему часто давали слово), а также различных генераторов фонового шума вроде того же президента Украины Владимира Зеленского (которого к переговорам вообще не подпустили). Содержание и ход дискуссии вряд ли когда-нибудь будут известны, однако СМИ уже делают выводы о том, как переговоры прошли и к чему приведут.

Так, например, "Радио "Свобода" отмечает , что пресс-релиз Кремля был большим по размеру, чем отчёт о встрече на сайте Белого дома. "Он (кремлёвский релиз. — Прим. ред.) уходит назад в историю, касается Второй мировой войны и говорит об особой ответственности сторон в вопросах международной безопасности. Формулировка, которая возвращает нас в период холодной войны и показывает Россию и США как великие державы, чей вес в мире равнозначен", — пишет издание. На самом же деле разница в пресс-релизах объясняется тем, что у Путина и у Байдена совершенно разная ситуация дома. Разное отношение публики, прессы, политического и академического сообщества к этому саммиту.

Позиция российских СМИ очень проста — "лишь бы не было войны". И тот факт, что Байден с Путиным поговорили как взрослые люди, вероятность начала войны (например, на Украине) как минимум снижается. А значит, переговоры были важны, нужны и закончились для обеих сторон относительно успешно. Однако у западных СМИ позиция куда более сложная и многогранная. Они пытаются одновременно проводить несколько пропагандистских линий.

Так, противники Байдена продолжают говорить о том, что тому не нужно было выходить на переговоры с заранее сильным противником. По мнению ведущей телеканала Fox News Даны Перино, все козыри в переговорном процессе были у Владимира Путина. Нынешнему хозяину Белого дома было нечем угрожать российскому визави. Единственным реальным средством запугивания России могла быть демонстрация силы, однако как с сожалением утверждает госпожа Перино: "Я не думаю, что Байден на это пойдёт".

Действительно, как жаль, что Байден отказывается демонстрировать силу на Украине. Ведь это может всего лишь привести к прямому военному столкновению между Россией и США, которое быстро перейдёт к обмену ядерными ударами. И, самое главное, по причине чего? По причине того, что украинское руководство решило поиграть в войнушку и возобновить боевые действия в Донбассе. Тем не менее эти тонкости лидеров русофобского лагеря не волнуют. "Присутствие российских войск на границе с Украиной — это вина Байдена. Пора встать против тиранического задиры Владимира Путина. К сожалению, демократы не хотят этого делать из-за партийной лояльности к Байдену", — уверяет сенатор Тед Круз.

Сторонники же Байдена из числа либеральных журналистов выводят в заголовки своих статей о переговорах мысль о том, что хозяин Белого дома на них как раз продемонстрировал свою силу и решительность. "На переговорах с Путиным Джо Байден предупредил российского президента о жёстких последствиях в случае, если Россия вторгнется на Украину", — писали они. И дальше перечисляли целую серию "адских санкций", а также военно-политических демонстраций в случае, если Москва вторгнется. И теперь, конечно же, скажут, что именно этот жёсткий разговор Байдена удержал российского президента от вторжения на суверенную украинскую территорию, куда он вроде как и не собирался заходить.

Впрочем, некоторые из сторонников признают объективную реальность. "С краткосрочной точки зрения переговоры были ещё одной победой российского лидера, который уже стал специалистом по вопросу оставления Америки в догадках относительного своих (путинских. — Прим. ред.) намерений. После личной встречи в июне и трёх телефонных переговоров с января Путин зацементировал свой статус как силы, чьи желания должны приниматься в расчёт во время укрепления Байденом своих союзнических отношений с европейскими государствами и Украиной", — уверяет издание Bloomberg.

Что же касается итогов переговоров, то тут особых надежд никто и не питает. Да, Байден очень быстро этими итогами поделился с заинтересованными сторонами. "Сразу после завершения переговоров с Путиным Байден поговорил по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чья поддержка крайне важна для США в деле сдерживания российского лидера", — пишет The New York Times. Однако он им мог сказать лишь о том, что прорыва достичь не удалось. "Бессмысленно ожидать, что видеосвязь повлечёт за собой какие-то практические результаты. НАТО погрязло в кризисах, и нынешний высокий уровень напряжённости между РФ и альянсом является для последнего настоящим даром небес. Позволяет поддерживать удобный нарратив "славянского зла извне", а также является своего рода бонусом для (западных. — Прим. ред.) военных, разведчиков, медиа, научных центров и военно-промышленного комплекса", — пишет Asia Times. На Украине тоже никакой деэскалации не произойдёт. "Прошедший виртуальный саммит не особо помог продвинуться в решении украинского кризиса на фоне концентрации российских войск. Вместо этого стороны назначали представителей для того, чтобы те продолжали контактировать друг с другом", — уверяет The Guardian.

Собственно, ничего этого и не ожидалось — саммит не мог решить всех накопившихся проблем. Его задачей было продвижение диалога и стабилизация двусторонних отношений — что и состоялось. Стороны нашли общий язык как на профессиональном, так и на личном уровне. "Не было никаких доказательств того, что между господином Байденом и господином Путиным была какая-то персональная вражда, — говорит The New York Times. — Оба лидера обменялись тёплыми приветствиями, и американский президент, который гордится своим умением достичь взаимопонимания с главами иностранных государств, улыбался и махал своему российскому коллеге, говорил, что рад его снова видеть". Видимо, увидятся ещё.

Авторы Геворг Мирзаян