Что же касается итогов переговоров, то тут особых надежд никто и не питает. Да, Байден очень быстро этими итогами поделился с заинтересованными сторонами. "Сразу после завершения переговоров с Путиным Байден поговорил по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чья поддержка крайне важна для США в деле сдерживания российского лидера", — пишет The New York Times. Однако он им мог сказать лишь о том, что прорыва достичь не удалось. "Бессмысленно ожидать, что видеосвязь повлечёт за собой какие-то практические результаты. НАТО погрязло в кризисах, и нынешний высокий уровень напряжённости между РФ и альянсом является для последнего настоящим даром небес. Позволяет поддерживать удобный нарратив "славянского зла извне", а также является своего рода бонусом для (западных. — Прим. ред.) военных, разведчиков, медиа, научных центров и военно-промышленного комплекса", — пишет Asia Times. На Украине тоже никакой деэскалации не произойдёт. "Прошедший виртуальный саммит не особо помог продвинуться в решении украинского кризиса на фоне концентрации российских войск. Вместо этого стороны назначали представителей для того, чтобы те продолжали контактировать друг с другом", — уверяет The Guardian.