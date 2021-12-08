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Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину

Американский лидер напомнил, что Незалежная не является членом альянса.

8 декабря, 17:03

Фото © TACC / Adam Schultz / White House / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому США не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом. Об этом сообщил журналистам в среду президент США Джозеф Байден.

"У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение (в соответствии с пятой статьёй). Это священное обязательство, но оно не распространяется на Украину", — сказал американский лидер.

Ранее Байден исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины. Он отрицательно ответил на вопрос, может ли Вашингтон ввести в Незалежную американские войска.

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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