Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому США не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом. Об этом сообщил журналистам в среду президент США Джозеф Байден.

"У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение (в соответствии с пятой статьёй). Это священное обязательство, но оно не распространяется на Украину", — сказал американский лидер.