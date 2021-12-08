Специалист по этикету Грохотова объяснила, почему Путин обратился к Меркель на "ты"

Президент России Владимир Путин выразил своё тёплое отношение к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда обратился к ней на "ты" в телеграмме по случаю её ухода с поста. Они оба очень давно в политике, у них небольшая разница в возрасте, поэтому вполне логично, что они стали друзьями, а не просто коллегами, полагает специалист по деловому этикету Светлана Грохотова.

"Обращение на "ты" может быть признаком доверия и дружбы, потому что представляете, сколько Путин и Меркель в большой политике. Он владеет немецким языком, там тоже есть формы sie и du, как в русском языке. И Меркель владеет русским языком, она тоже прекрасно понимает, что в нём есть формы и "вы", и "ты", — рассказала Грохотова "Газете.ru".