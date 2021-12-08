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Специалист по этикету Грохотова объяснила, почему Путин обратился к Меркель на "ты"

Между политиками сложились доверительные и дружеские отношения, считает эксперт.

8 декабря, 17:04
<p>Президент России Владимир Путин, Ангела Меркель © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66017" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a>, Janine Schwithz / photothek.de / picture alliance / photothek</p>

Президент России Владимир Путин, Ангела Меркель © kremlin.ru, Janine Schwithz / photothek.de / picture alliance / photothek

Президент России Владимир Путин выразил своё тёплое отношение к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда обратился к ней на "ты" в телеграмме по случаю её ухода с поста. Они оба очень давно в политике, у них небольшая разница в возрасте, поэтому вполне логично, что они стали друзьями, а не просто коллегами, полагает специалист по деловому этикету Светлана Грохотова.

"Обращение на "ты" может быть признаком доверия и дружбы, потому что представляете, сколько Путин и Меркель в большой политике. Он владеет немецким языком, там тоже есть формы sie и du, как в русском языке. И Меркель владеет русским языком, она тоже прекрасно понимает, что в нём есть формы и "вы", и "ты", — рассказала Грохотова "Газете.ru".

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Напомним, Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, уступив его Олафу Шольцу. Российский лидер направил ей телеграмму, в которой обратился к бывшему канцлеру на "ты", а также поблагодарил за плодотворное сотрудничество, выразив надежду на продолжение дружеского общения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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