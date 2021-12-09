"Ни головной, ни суставной боли, ничего": Практикующий врач назвал пять главных симптомов "омикрона" Доктор медицинских наук рассказал Лайфу, что подозревает именно "африканский" ковид у некоторых своих пациентов — слишком необычно у них протекает инфекция. 9 декабря, 09:31 Медработник в отделении больницы, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

У ботсванского штамма коронавируса "омикрон" наметилось пять главных отличительных особенностей, сообщил в интервью Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов. По его словам, в своей клинике он наблюдает 15 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста, у которых совершенно одинаковые симптомы, притом совсем непохожие на симптомы других разновидностей CoViD-19. Медик рассказал, что поначалу не связывал эти случаи друг с другом, но после поступления данных о появлении омикрона пришёл к выводу, что имеет дело именно с ним.

— У меня 100%-я уверенность, что у этих 15 людей "омикрон". Они практически все были с нулевым уровнем антител до этого, практически все были вакцинированы (более пяти месяцев назад), но у меня 100%-я уверенность, что это не "дельта", не "китайский", не "индийский" штамм, потому что уж их за два года я достаточно видел и знаю, как они клинически протекают, — подчеркнул медик.

Симптом "омикрона" N 1: сильнейший озноб

— Озноб прямо очень сильный, вплоть до трясучки, настолько, что люди буквально выжимали свои футболки, ложились под одеяло, и с них прямо текло. Многие поступали иначе, и это очень здорово, очень помогает: вставали под сильный горячий душ, прогревались и, как они рассказывали, выходили оттуда здоровыми людьми, — рассказывает врач.

Симптом "омикрона" N 2: слабый уровень С-реактивного белка

Экспресс-тестирование на CoViD-19. Фото © ТАСС / PA / YURI KOCHETKOV

— Это тот маркер, который говорит о степени тяжести воспаления. Так вот, он при типичном нетяжёлом течении коронавирусной инфекции — на уровне 30–40 или 50–60. У этих людей ни у одного выше десяти не было. Это прекрасный С-реактивный белок, это поверхностное воспаление, как при несерьёзном ОРВИ, — отмечает доктор наук.

Симптом "омикрона" N 3: сильнейшая боль в горле

— У этих людей горло болело сразу, изначально, и очень-очень сильно. Слишком сильно глотать было больно. Это говорит о том, что коронавирус не стремится спускаться в лёгкие, это прекрасно. Инфекция превращается в обычное сезонное ОРВИ, это однозначно здорово. Ура! — говорит профессор.

Симптом "омикрона" N 4: нет кашля

— Что примечательно — боль в горле не трансформировалась в кашель, как это бывает обычно. Это просто превосходно, — подчеркнул Антон Ершов.

Симптом "омикрона" N 5: быстро проходит

— Обычно при ковиде люди 10–15 дней болели, а здесь максимум три-четыре дня. То есть для иммунной системы это нетяжёлая вещь, она не идёт дальше озноба, который купируется, как ни странно, теплом. Человек ложится под одеяло или становится под горячий душ, и ему становится легче. Ни головной боли, ни суставной боли, ничего. Я приготовился их долго и усиленно лечить, потому что они все ПЦР-положительные, а они у меня выздоровели через два-три дня, как будто ничего не было, — отметил врач.

На основании этих наблюдений доктор медицинских наук пришёл к выводу, что возникший недавно в Африке штамм коронавируса проходит сравнительно легко.

— Это означает, что с "омикроном" всё прекрасно. Да, заражаются все люди, мои пациенты перезаразили всё своё семейство. Ну и прекрасно! По два-три дня они все поболели и выздоровели. То есть для иммунной системы это нетяжёлая вещь, — заключил профессор.

Авторы Адель Романенкова