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Британские врачи рассказали, как распознать рак лёгких по кашлю

Медики отметили, что это самый распространённый симптом онкологии.

9 декабря, 02:18

Фото © Pixabay

Злокачественные новообразования могут поразить любую часть лёгких, а также перекинуться на них в качестве метастазов — в результате развития рака в других органах. Об этом рассказали в организации Cancer Research UK, пишет газета Express.

В публикации отмечается, что часто на ранних стадиях онкозаболевания не проявляют никаких симптомов, а некоторые признаки рака могут указывать на другие диагнозы. Однако важно быть внимательным: чем раньше получится обнаружить опухоль, тем больше шансов спастись.

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Самым распространённым признаком рака лёгких эксперты назвали кашель. Он может присутствовать постоянно, сопровождаться болями или изменить "звучание". Кроме того, возможно появление примеси крови с мокротой, что говорит о наличии различных лёгочных инфекций. Также есть и другие симптомы: резко появившаяся одышка, боль в груди или плече, утрата аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса. В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) к перечисленным проявлениям болезни добавили отёки лица и шеи, а также деформацию формы пальцев.

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Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о риске рака при передозировке витаминов. Она обратила особое внимание на добавку, которая при правильных дозах может применяться для профилактики онкологии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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