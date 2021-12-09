Британские врачи рассказали, как распознать рак лёгких по кашлю

Злокачественные новообразования могут поразить любую часть лёгких, а также перекинуться на них в качестве метастазов — в результате развития рака в других органах. Об этом рассказали в организации Cancer Research UK, пишет газета Express.

В публикации отмечается, что часто на ранних стадиях онкозаболевания не проявляют никаких симптомов, а некоторые признаки рака могут указывать на другие диагнозы. Однако важно быть внимательным: чем раньше получится обнаружить опухоль, тем больше шансов спастись.

Самым распространённым признаком рака лёгких эксперты назвали кашель. Он может присутствовать постоянно, сопровождаться болями или изменить "звучание". Кроме того, возможно появление примеси крови с мокротой, что говорит о наличии различных лёгочных инфекций. Также есть и другие симптомы: резко появившаяся одышка, боль в груди или плече, утрата аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса. В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) к перечисленным проявлениям болезни добавили отёки лица и шеи, а также деформацию формы пальцев.