Генпрокурор Краснов: Стоимость изъятого у коррупционеров имущества превысила ущерб

Стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов в России впервые превысила установленный ущерб. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда)", — сказал глава надзорного ведомства в интервью РИА "Новости".

По словам Краснова, ещё 15 миллиардов рублей возмещено добровольно. Генпрокурор уточнил, что стоимость имущества в несколько раз превышает размер ущерба, так как арест активов предполагается не только в целях возмещения ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, включая штраф. Руководитель ведомства добавил, что с начала года взысканная у коррупционеров сумма выросла в шесть раз — до 727 миллионов рублей.

"В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", — заключил генеральный прокурор.