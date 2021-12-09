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Генпрокурор Краснов: Стоимость изъятого у коррупционеров имущества превысила ущерб

Также глава ведомства отметил, что с начала года взысканная у коррупционеров сумма выросла в шесть раз — до 727 миллионов рублей.

9 декабря, 02:00

Фото © Pixabay

Стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов в России впервые превысила установленный ущерб. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда)", — сказал глава надзорного ведомства в интервью РИА "Новости".

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По словам Краснова, ещё 15 миллиардов рублей возмещено добровольно. Генпрокурор уточнил, что стоимость имущества в несколько раз превышает размер ущерба, так как арест активов предполагается не только в целях возмещения ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, включая штраф. Руководитель ведомства добавил, что с начала года взысканная у коррупционеров сумма выросла в шесть раз — до 727 миллионов рублей.

"В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", — заключил генеральный прокурор.

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Ранее стало известно, что по итогам первых шести месяцев 2021 года в России из-за коррупции уволили 300 чиновников. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, основанием для этого является в том числе сокрытие информации о доходах, расходах и имуществе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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