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Генпрокурор Краснов предложил ограничить замену сроков на штрафы коррупционерам

По его словам, надзорное ведомство уже подготовило поправки в законодательство.

8 декабря, 19:31

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Генеральная прокуратура предлагает ограничить применение к мелким коррупционерам судебных штрафов, освобождающих их от уголовной ответственности. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию попадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обоснованно с учётом сферы правоотношений, на которые они посягают", — сказал генпрокурор в интервью РИА "Новости".

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По словам Краснова, ведомство подготовило поправки с целью "ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке" уголовных дел о коррупции. Генпрокурор уточнил, что, пока инициативы согласовываются с помощью организационных мер, удалось снизить число таких уголовных дел с 1113 до 484.

Ранее стало известно, что по итогам первых шести месяцев 2021 года в России из-за коррупции уволили 300 чиновников. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, основанием для этого является в том числе сокрытие информации о доходах, расходах и имуществе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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