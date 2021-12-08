Генпрокурор Краснов предложил ограничить замену сроков на штрафы коррупционерам

Генеральная прокуратура предлагает ограничить применение к мелким коррупционерам судебных штрафов, освобождающих их от уголовной ответственности. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию попадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обоснованно с учётом сферы правоотношений, на которые они посягают", — сказал генпрокурор в интервью РИА "Новости".

По словам Краснова, ведомство подготовило поправки с целью "ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке" уголовных дел о коррупции. Генпрокурор уточнил, что, пока инициативы согласовываются с помощью организационных мер, удалось снизить число таких уголовных дел с 1113 до 484.