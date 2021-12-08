МВД наградит мужчину, который помог задержать стрелка из московского МФЦ

Начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов принял решение поощрить мужчину, который помог полицейскому задержать Сергея Глазова, открывшего стрельбу в МФЦ 7 декабря. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Правоохранители изучили обстоятельства инцидента и выяснили, что один из граждан помог старшему лейтенанту Георгию Домолаеву удерживать преступника до прибытия оперативной группы. При этом полицейский обезоружил задержанного и отбросил в сторону находившиеся при нём пистолет и нож.

"Начальником главка принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия", — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.