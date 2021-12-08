МВД наградит мужчину, который помог задержать стрелка из московского МФЦ
Ранее в СМИ появилась информация, что помощь в обезвреживании преступника оказал актёр из сериала "Дылды" Илья Артамонов.
Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов принял решение поощрить мужчину, который помог полицейскому задержать Сергея Глазова, открывшего стрельбу в МФЦ 7 декабря. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
Правоохранители изучили обстоятельства инцидента и выяснили, что один из граждан помог старшему лейтенанту Георгию Домолаеву удерживать преступника до прибытия оперативной группы. При этом полицейский обезоружил задержанного и отбросил в сторону находившиеся при нём пистолет и нож.
"Начальником главка принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия", — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.
Ранее появилась информация, что задержать убийцу в московском МФЦ помог актёр из сериала "Дылды" Илья Артамонов.
Напомним, 7 декабря 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Нападавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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