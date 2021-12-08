Путин: Россия решила почти все задачи по импортозамещению

Российские власти затратили немалые средства на импортозамещение, однако добились хорошего результата и выполнили практически все поставленные задачи. При этом нужно продолжать быть конкурентоспособными. Об этом на встрече с участниками Конгресса молодых учёных сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили", — указал он.

Кроме того, глава государства отметил, что инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения, которым РФ раньше почти не занималась. Путин объяснил, что раньше власти страны должны были в первую очередь заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе.

"Правда, и в оборонно-промышленном комплексе нам пришлось это делать с выходом на высокие технологии, связанные с наукой", — подчеркнул российский лидер.

По его словам, современный мир не позволяет долго оставаться монополистом в технологиях, поэтому нужно работать со всеми, но повышать суверенитет.