Путин назвал санкции США чушью и попыткой сдержать развитие России

Санкции США против МФТИ и других научных организаций могут объясняться только попыткой сдержать развитие России, считает президент РФ Владимир Путин. Он порассуждал о том, как Вашингтон сможет выбраться из созданного тупика санкций, в ходе встречи с участниками Конгресса молодых учёных.

"Что можно констатировать: вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединённых Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь", — отметил глава государства.

У Путина складывается впечатление, что различные политические силы в США просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом очки. По мнению российского лидера, ничего хорошего в этом нет, поскольку Белому дому рано или поздно придётся искать выход из тупика антироссийских санкций. Правда, глава государства сейчас не представляет, как Вашингтону удастся выпутаться из этого витка.