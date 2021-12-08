Шольц пригрозил последствиями для "Северного потока – 2" в случае нападения РФ на Украину

Новый канцлер Германии Олаф Шольц не исключил последствий для проекта "Северный поток – 2" в случае вооружённого конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил сегодня, 8 декабря, в эфире телеканала Welt.

"Мы занимаем совершенно ясную позицию. Мы стремимся к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый осознаёт, что будут последствия, если будет иначе", — сказал Шольц, отвечая на вопрос, готов ли Берлин использовать газопровод в качестве инструмента давления в ситуации вокруг Украины.

В то же время новый канцлер подчеркнул, что процесс запуска "Северного потока – 2" в Германии совершенно упорядочен, а Федеральное сетевое агентство со дня на день примет решение по сертификации. Он отметил, что касательно реализации проекта "многие решения уже были приняты, иначе трубопровод не был бы построен". Шольц также призвал не допустить конфронтации на Украине и уважать принцип нерушимости границ.

"Это принцип, который должен соблюдаться всеми, поскольку повышает общую безопасность. Важно, чтобы ЕС и НАТО ясно показывали, что этот принцип должны уважать все. Должно действовать право, а не сила", — подчеркнул Шольц.