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КГБ Белоруссии признал террористическим объединение "Сопротивление"

В перечень также попали хакерская группа "Киберпартизаны", "Буслы ляцяць" и "Дружины народной самообороны".

8 декабря, 17:31

Здание КГБ Белоруссии © Wikipedia

Комитет государственной безопасности Белоруссии внёс в список террористических организаций подпольное оппозиционное объединение "Сопротивление" ("Супраціў") и входящие в него инициативы. Дополненный перечень опубликован на сайте ведомства.

К числу террористических причислены хакерская группа "Киберпартизаны", "Буслы ляцяць" и "Дружины народной самообороны" (ДНС), которые и объявили в мае о создании объединения "Супраціў".

В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"

В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"

Ранее сообщалось, что Белорусское информационное агентство (БелаПАН) внесено в список организаций, причастных к экстремистской деятельности, решением КГБ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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