КГБ Белоруссии признал террористическим объединение "Сопротивление"

Комитет государственной безопасности Белоруссии внёс в список террористических организаций подпольное оппозиционное объединение "Сопротивление" ("Супраціў") и входящие в него инициативы. Дополненный перечень опубликован на сайте ведомства.

К числу террористических причислены хакерская группа "Киберпартизаны", "Буслы ляцяць" и "Дружины народной самообороны" (ДНС), которые и объявили в мае о создании объединения "Супраціў".