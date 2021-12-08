КГБ Белоруссии признал террористическим объединение "Сопротивление"
В перечень также попали хакерская группа "Киберпартизаны", "Буслы ляцяць" и "Дружины народной самообороны".
Здание КГБ Белоруссии © Wikipedia
Комитет государственной безопасности Белоруссии внёс в список террористических организаций подпольное оппозиционное объединение "Сопротивление" ("Супраціў") и входящие в него инициативы. Дополненный перечень опубликован на сайте ведомства.
К числу террористических причислены хакерская группа "Киберпартизаны", "Буслы ляцяць" и "Дружины народной самообороны" (ДНС), которые и объявили в мае о создании объединения "Супраціў".
Ранее сообщалось, что Белорусское информационное агентство (БелаПАН) внесено в список организаций, причастных к экстремистской деятельности, решением КГБ.
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