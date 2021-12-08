В Совбезе ООН символично погас свет, когда обсуждали сирийское досье
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал это дурным знаком.
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В Совете Безопасности ООН во время выступления заместителя постоянного представителя США при всемирной организации Ричарда Миллса неожиданно погас свет. В своей речи дипломат говорил о сирийском химическом досье.
Миллс перед блэкаутом обвинял Дамаск в использовании химического оружия со ссылкой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и её гендиректора Фернандо Ариаса. На этих словах освещение отключилось на секунду, но сразу же включилось. После происшествия американский дипломат продолжил выступление, а некоторые его коллеги усмотрели в инциденте знак.
Так, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что блэкаут произошёл при упоминании имени Ариаса. Он задался вопросом, не "плохой ли это знак", и предположил, что "даже электричество выступает против покрывательства Западом нестыковок в работе ОЗХО".
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