В Совбезе ООН символично погас свет, когда обсуждали сирийское досье

В Совете Безопасности ООН во время выступления заместителя постоянного представителя США при всемирной организации Ричарда Миллса неожиданно погас свет. В своей речи дипломат говорил о сирийском химическом досье.

Миллс перед блэкаутом обвинял Дамаск в использовании химического оружия со ссылкой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и её гендиректора Фернандо Ариаса. На этих словах освещение отключилось на секунду, но сразу же включилось. После происшествия американский дипломат продолжил выступление, а некоторые его коллеги усмотрели в инциденте знак.