Появились фото из номера отеля, где нашли мёртвым сына экс-главы Хабаровского края Ишаева

Сначала к нему в номер зашли две женщины, с которыми бизнесмен провёл всю ночь, а на следующий день неизвестный мужчина. Вечером 3 декабря Ишаев отпустил своего охранника, а на следующий день секьюрити не смог дозвониться до своего шефа. В итоге охранник вместе с администратором гостиницы поднялись в номер. Там они обнаружили бизнесмена уже мёртвым. Сейчас сразу несколько силовых ведомств проводят проверку и ищут опубликовавшего в соцсетях протоколы осмотра с места ЧП, так как в документах раскрываются личные данные некоторых свидетелей.