Появились фото из номера отеля, где нашли мёртвым сына экс-главы Хабаровского края Ишаева
Сейчас сразу несколько силовых ведомств проводят проверку и ищут опубликовавшего в соцсетях документы СК по ЧП.
Номер отеля Ишаева. Фото © kp.ru
Подлинность протокола осмотра номера отеля, в котором скончался сын бывшего главы Хабаровского края Дмитрий Ишаев, подтвердилась, сообщает kp.ru. Издание публикует фото с места ЧП и восстанавливает ход событий, развернувшихся в тот день.
Сначала к нему в номер зашли две женщины, с которыми бизнесмен провёл всю ночь, а на следующий день неизвестный мужчина. Вечером 3 декабря Ишаев отпустил своего охранника, а на следующий день секьюрити не смог дозвониться до своего шефа. В итоге охранник вместе с администратором гостиницы поднялись в номер. Там они обнаружили бизнесмена уже мёртвым. Сейчас сразу несколько силовых ведомств проводят проверку и ищут опубликовавшего в соцсетях протоколы осмотра с места ЧП, так как в документах раскрываются личные данные некоторых свидетелей.
Ранее стало известно, что сына бывшего главы Хабаровского края Ишаева нашли мёртвым в отеле. Как сообщают близкие умершего, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. В гостинице отказались комментировать произошедшее.
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