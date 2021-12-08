Путин обсудил с Байденом тему санкций в ходе переговоров по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Конгресса молодых учёных рассказал, что обсуждал тему санкций на двухчасовых переговорах с американским коллегой Джо Байденом и во время беседы с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор первого вопроса главе государства старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Юрий Костюкевич заявил, что хочет начать мероприятие с темы санкций.

"Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался, и опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции", — ответил Путин и пошутил, что "с Костюкевичем тоже".