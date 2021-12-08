Путин обсудил с Байденом тему санкций в ходе переговоров по видеосвязи
Глава государства отметил, что ограничения являются попыткой сдержать развитие России.
В ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом (в режиме видеоконференции) © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Конгресса молодых учёных рассказал, что обсуждал тему санкций на двухчасовых переговорах с американским коллегой Джо Байденом и во время беседы с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор первого вопроса главе государства старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Юрий Костюкевич заявил, что хочет начать мероприятие с темы санкций.
"Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался, и опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции", — ответил Путин и пошутил, что "с Костюкевичем тоже".
Глава государства при этом отметил, что санкции вводятся под предлогом безопасности США. В действительности же эти заявления — полная чушь, ограничения являются попыткой сдержать развитие России.
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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.
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