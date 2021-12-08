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Путин анонсировал скорое заседание Госсовета и Совета по науке

Глава государства признался, что дискуссия с молодыми учёными для него "имеет практическое значение".

8 декабря, 18:22
<p>Президент РФ Владимир Путин © TACC / Шарифулин Валерий</p>

Президент РФ Владимир Путин © TACC / Шарифулин Валерий

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоро состоится совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию, чтобы обсудить задачи, которые нужно решить для развития научной сферы в стране.

"Совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при Президенте РФ и Госсовета", — уточнил глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.

Как пояснил Путин, это даст возможность и с людьми, которые занимаются организацией науки и высшей школы, и с руководителями российских регионов сформулировать те задачи, которые необходимо будет решать, чтобы развивать "эту важнейшую сферу деятельности". Также Путин признался, что нынешняя дискуссия с молодыми учёными для него "имеет практическое значение", чтобы выслушать мнения специалистов о том, какие проблемы в настоящее время есть у исследователей, какие задачи следует решать, "чтобы ситуацию делать стабильнее и лучше".

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Ранее российский лидер рассказал, что обсуждал тему санкций на двухчасовых переговорах с американским коллегой Джо Байденом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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