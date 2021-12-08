Путин призвал увеличить объём мегагрантов на научные исследования
Он отметил, что суммы "незаметно" понизились и сейчас необходимо вернуться к начальному показателю.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин выступил за увеличение объёмов мегагрантов на научные исследования, а также за увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов.
"Как-то незаметно для меня с начальных 150 миллионов рублей это спустилось почему-то до 90 миллионов рублей. Правда, я не слышал, что ещё собираются понизить. И срок понизился до трёх лет", — обратил внимание Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.
Президент отметил, что необходимо вернуться к начальному показателю и увеличить объём мегагранта для привлечения самых квалифицированных исследователей. Важно также увеличить этап реализации проектов, а на втором этапе добавить ещё три года, уточнил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" намерена расширять грантовую поддержку для учёных. Заявление прозвучало на площадке Конгресса молодых учёных, который проводился в парке науки и искусства "Сириус".
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