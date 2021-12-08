НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин призвал увеличить объём мегагрантов на научные исследования

Он отметил, что суммы "незаметно" понизились и сейчас необходимо вернуться к начальному показателю.

8 декабря, 18:37
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин выступил за увеличение объёмов мегагрантов на научные исследования, а также за увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов.

"Как-то незаметно для меня с начальных 150 миллионов рублей это спустилось почему-то до 90 миллионов рублей. Правда, я не слышал, что ещё собираются понизить. И срок понизился до трёх лет", — обратил внимание Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.

Президент отметил, что необходимо вернуться к начальному показателю и увеличить объём мегагранта для привлечения самых квалифицированных исследователей. Важно также увеличить этап реализации проектов, а на втором этапе добавить ещё три года, уточнил Путин.

Кардиохирург Лео Бокерия назвал премию "Знание" важной для развития науки

Кардиохирург Лео Бокерия назвал премию "Знание" важной для развития науки

Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" намерена расширять грантовую поддержку для учёных. Заявление прозвучало на площадке Конгресса молодых учёных, который проводился в парке науки и искусства "Сириус".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1