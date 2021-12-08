Путин призвал увеличить объём мегагрантов на научные исследования

Президент России Владимир Путин выступил за увеличение объёмов мегагрантов на научные исследования, а также за увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов.

"Как-то незаметно для меня с начальных 150 миллионов рублей это спустилось почему-то до 90 миллионов рублей. Правда, я не слышал, что ещё собираются понизить. И срок понизился до трёх лет", — обратил внимание Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.

Президент отметил, что необходимо вернуться к начальному показателю и увеличить объём мегагранта для привлечения самых квалифицированных исследователей. Важно также увеличить этап реализации проектов, а на втором этапе добавить ещё три года, уточнил Путин.