У мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" обнаружили долги на 800 тысяч

Муж кассирши из Ачинска, которая подозревается в похищении из отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, имел долг в размере 800 тысяч рублей, а друзья семьи часто видели его в букмекерской конторе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Супруг Анны Григорьевой рассказал следователям, что за десять лет совместной жизни никаких странностей за ней не замечал. Поведение супруги изменилось только в последнее время, когда она стала постоянно задёргивать дома шторы и начала выпивать. Стресс жены он связывал с её здоровьем: по словам Дениса, в какой-то момент она начала сильнее переживать из-за того, что не может иметь детей.