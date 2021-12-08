У мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" обнаружили долги на 800 тысяч
Друзья семейной пары рассказали, что около подъезда мужчину периодически караулили неизвестные люди.
Анна Григорьева. Фото © SHOT
Муж кассирши из Ачинска, которая подозревается в похищении из отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, имел долг в размере 800 тысяч рублей, а друзья семьи часто видели его в букмекерской конторе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Супруг Анны Григорьевой рассказал следователям, что за десять лет совместной жизни никаких странностей за ней не замечал. Поведение супруги изменилось только в последнее время, когда она стала постоянно задёргивать дома шторы и начала выпивать. Стресс жены он связывал с её здоровьем: по словам Дениса, в какой-то момент она начала сильнее переживать из-за того, что не может иметь детей.
По данным источника, друзья семьи сообщили полиции, что сам Денис часто посещал букмекерскую контору, а ещё его около подъезда периодически караулили неизвестные люди, которые грубо с ним разговаривали.
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Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а сама Анна после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы.
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