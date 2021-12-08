Путин предложил глобальный ответ на антироссийские санкции Запада
Он напомнил, что РФ является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок, но оборудование, связанное с нефтедобычей, приобретается в основном по импорту.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей
Президент России Владимир Путин заявил, что глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета РФ. Таким мнением глава государства поделился в рамках открытия Конгресса молодых учёных в парке науки и искусства "Сириус".
"Как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет. Кстати говоря, мы крупнейшие поставщики энергоресурсов на мировой рынок, но оборудование, связанное с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту. Могли это сделать? Могли, конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня", — заметил Путин.
Тем не менее Путин отметил, что Россия решила почти все задачи по импортозамещению. По его словам, российские власти затратили на это немалые средства, но добились хорошего результата.
Ранее Путин назвал санкции США чушью и попыткой сдержать развитие России. Правда, глава государства сейчас не представляет, как Вашингтону удастся выпутаться из этого витка.
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