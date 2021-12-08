Путин предложил глобальный ответ на антироссийские санкции Запада

"Как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет. Кстати говоря, мы крупнейшие поставщики энергоресурсов на мировой рынок, но оборудование, связанное с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту. Могли это сделать? Могли, конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня", — заметил Путин.