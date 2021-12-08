Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Власти Канады приняли решение объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае в знак протеста против якобы имеющего место нарушения прав человека в Поднебесной. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой", — отметил он в беседе с журналистами.

При этом, по словам премьера, канадские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде. Трюдо подчеркнул, что атлеты получат полную поддержку. Он также уточнил, что решение о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине было принято после многомесячных консультаций с союзниками, так как Канада "очень обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека со стороны китайского правительства".

Премьер-министр добавил, что решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады со стороны ряда западных государств "не должно быть сюрпризом для Китая".