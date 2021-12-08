НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Такое решение со стороны ряда западных государств "не должно быть сюрпризом для Китая", отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

8 декабря, 19:06
<p>Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Фото © ТАСС / EPA / WU HONG</p>

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Власти Канады приняли решение объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае в знак протеста против якобы имеющего место нарушения прав человека в Поднебесной. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой", — отметил он в беседе с журналистами.

Международная правозащитная организация поддержала бойкот Олимпиады в Пекине

Международная правозащитная организация поддержала бойкот Олимпиады в Пекине

При этом, по словам премьера, канадские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде. Трюдо подчеркнул, что атлеты получат полную поддержку. Он также уточнил, что решение о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине было принято после многомесячных консультаций с союзниками, так как Канада "очень обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека со стороны китайского правительства".

Премьер-министр добавил, что решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады со стороны ряда западных государств "не должно быть сюрпризом для Китая".

"Мы многие годы выражали свои глубокие озабоченности по поводу нарушения прав человека [в КНР]", — подчеркнул Трюдо.

Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады в Пекине

Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.

МОК поприветствовал решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине дипломатически

МОК поприветствовал решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине дипломатически

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1