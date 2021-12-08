Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
Такое решение со стороны ряда западных государств "не должно быть сюрпризом для Китая", отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Фото © ТАСС / EPA / WU HONG
Власти Канады приняли решение объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае в знак протеста против якобы имеющего место нарушения прав человека в Поднебесной. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой", — отметил он в беседе с журналистами.
При этом, по словам премьера, канадские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде. Трюдо подчеркнул, что атлеты получат полную поддержку. Он также уточнил, что решение о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине было принято после многомесячных консультаций с союзниками, так как Канада "очень обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека со стороны китайского правительства".
Премьер-министр добавил, что решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады со стороны ряда западных государств "не должно быть сюрпризом для Китая".
"Мы многие годы выражали свои глубокие озабоченности по поводу нарушения прав человека [в КНР]", — подчеркнул Трюдо.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
Комментариев: 0