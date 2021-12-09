Эксперты одобрили запрет на одноразовый пластик в России с 2023 года

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 7 декабря сообщила, что в России в 2023 году могут запретить одноразовый пластик. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов поддержал эту инициативу, отметив, что отказ от одноразового пластика является глобальным трендом и признаком цивилизованного и экологически ответственного государства. Как сообщает телеканал "360", ограничение на использование мелкого пластика и одноразовой посуды он назвал прогрессивными мерами.

Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев также назвал планы правительства логичным шагом. При этом он пояснил, что запрет на пластик в РФ, как и во всём мире, будет вводиться постепенно. По словам Буцаева, необходимо ввести в законодательство регулирование вторичных материальных ресурсов.

Заместитель председателя комитета ООО "Деловая Россия" Наталья Беляева отметила, что при отказе от одноразового пластика важно обозначить адекватные сроки, за которые бизнес успеет перестроиться и переориентировать производство. Кроме того, нужно дать альтернативу одноразовым предметам и снабдить инфраструктуру недостающими элементами для утилизации и сбора отходов.

Бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов подчеркнул, что в разных органах на тему запрета пластика существуют различные мнения.

"Но нам — со стороны бизнес-сообщества, со стороны экспертов — совершенно очевидно, что то, что нельзя переработать или переработка чего стоит дорого, необходимо ограничить в хозяйственном обороте. Потому что это всё, так или иначе, попадает на полигонное захоронение", — отметил Неверов, назвав поддержку запрета на пластик целесообразной.