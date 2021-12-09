Болгарская газета "Труд" назвала страны, которые могут исчезнуть с карты в течение ста лет

Обозреватель болгарской газеты "Труд" Румяна Генадиева составила список стран, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие сто лет. Одним из таких государств оказались США.

По мнению автора, Соединённые Штаты рискуют не дожить до XXII века из-за глубоких культурных и политических противоречий. Генадиева считает, что Америка начнёт распадаться, если какое-то важное событие не объединит её жителей. В 2012 году все 50 штатов получили тысячи писем от своих граждан с просьбой об освобождении от членства в союзе, напомнила колумнист.

Ещё одной западной страной, которую могут разрушить внутренние противоречия, по словам обозревателя, является Бельгия, где существуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами. Автор предположила, что в ближайшие 20 лет валлоны могут сформировать союз с Францией или обрести независимость. В списке государств, которым грозит распад, оказалась и Великобритания. Генадиева напоминает, что решение Лондона о Brexit одобрили не все части Соединённого Королевства. В публикации отмечается, что как минимум Шотландия может выйти из состава объединения в течение двух десятилетий.

Как утверждает Генадиева, на грани раскола находится также Испания, которая не смогла оправиться от сильнейшего финансового кризиса 2008 года. В январе 2015 года безработица в стране достигла 24%, и существенных улучшений после этого не было. Обозреватель полагает, что экономические проблемы могут стать катализатором центробежных сил, которые приведут Каталонию и страну Басков к независимости от Мадрида.

Помимо этого, считает Генадиева, исчезновение грозит трём крупным странам Азии — Китаю, КНДР и Ираку. В КНР серьёзные проблемы с загрязнением окружающей среды, каждый год 250 тысяч жителей страны умирают преждевременно. Существует опасность, что к 2050 году в Поднебесной закончится питьевая вода, и ещё 20 лет Китай может просто не пережить. В Северной Кореи другая проблема — диктатура. Как пишет автор, некоторые аналитики прогнозируют, что система обрушится из-за недовольства граждан руководством страны. Ирак же уже много лет находится в состоянии войны. Не исключается, что государство распадётся на отдельные образования суннитов, шиитов и курдов.

Обозреватель подчёркивает, что все вышеперечисленные страны страдают от этнических, религиозных и социальных противоречий. При этом в списке также есть государства, которые могут исчезнуть из-за глобальных природных катаклизмов. Такие острова, как Кирибати и Мальдивы, рискуют затонуть из-за повышения уровня мирового океана. Значительная часть Нидерландов также находится на уровне моря. На протяжении многих лет там борются с наводнениями, строя и расширяя насыпи, однако опасность затопления все равно остаётся, заключила обозреватель болгарской газеты.