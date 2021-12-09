"Роскосмос" опроверг высокую стоимость посещения космодрома Восточный и назвал реальную

Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых россиян составляет менее десяти тысяч рублей, для ребёнка — менее пяти тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых учёных студент Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми и это мешает популяризации науки. По его словам, посещение космодрома Восточный в течение трёх-четырёх дней стоит около 100 тысяч рублей. Причём большая часть этой суммы уходит на различные бумаги для оформления разрешения. Путина возмутили высокие цены за оформление "путёвок" на космодром Восточный, и он пообещал разобраться с их стоимостью.

"Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный, согласно приложению к приказу ФГУП "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), <...> для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребёнка — не более 5 тыс. рублей", — цитирует ТАСС пресс-службу "Роскосмоса".

В госкорпорации добавили, что стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учётом полноценной туристической программы и с транспортным обслуживанием во время пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей.

"То есть 6741 рубль на одного человека", — пояснили там.

Как уточняется, с апреля прошлого года въезд на территорию ЗАТО Циолковский, расположенного недалеко от космодрома Восточный, строго ограничен в рамках антиковидных мер.