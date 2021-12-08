Путин удивился высокой стоимости поездки на космодром Восточный

Президент России Владимир Путин возмутился высокими ценами за оформление "путёвок" на космодром Восточный и пообещал разобраться с их стоимостью.

На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых учёных студент Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми и это мешает популяризации науки. По словам Утешева, посещение космодрома Восточный в течение трёх-четырёх дней стоит около 100 тысяч рублей. Причём большая часть этой суммы уходит на различные бумаги для оформления разрешения.

"Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тысяч? Но 100 тысяч — я не понимаю, за что. Я обязательно выясню это", — заверил Путин.

Также российский лидер отметил, что для развития космодрома и специального туризма на Восточном в первую очередь нужно достроить взлётно-посадочную полосу.

"Там сложно достаточно добираться, из аэропорта "вертушками" лететь или на машине очень долго ехать. Я, когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на "вертушке" — погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра", — рассказал президент.

Глава государства признал, что на Восточном "пока сложно" с транспортной доступностью, но "это временные сложности". Путин подчеркнул, что пусковая установка работает, всё делается под тяжёлую технику, ведётся активное строительство полосы.