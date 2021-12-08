Открыть счёт команда Томаса Тухеля сумела достаточно оперативно. Уже на второй минуте Тимо Вернер забил после розыгрыша углового. Постепенно выбираться на чужую половину поля начали петербуржцы. Следствием стали сразу два гола в конце первого тайма: Клаудиньо и Сердар Азмун отправили "Зенит" на перерыв лидером. Однако во втором тайме более опытные и мастеровитые лондонцы сказали своё слово. Сначала Ромелу Лукаку, а затем всё тот же Вернер вывели "Челси" вперёд. Отыграться питерцы сумели уже в добавленное время, когда Оздоев шикарным ударом из-за штрафной пробил кипера лондонцев.