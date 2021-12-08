Замглавы PGNiG Вацлавский предупредил о риске тяжёлой зимы в Европе из-за нехватки газа

Газовые хранилища в западноевропейских странах заполнены на рекордно низком уровне. Цены на топливо из-за этого остаются высокими, а зима, вероятно, будет тяжёлой, заявил заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжёлой", — сказал Вацлавский РИА "Новости" на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса в Хьюстоне.

8 декабря впервые с октября цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. Рост составил почти 8%. PGNiG прогнозирует высокую стоимость топлива до марта-апреля 2022 года.