Зеленский заявил, что Великобритания выделит 1 млрд фунтов на поддержку Украины

Великобритания дополнительно выделит на поддержку Украины один миллиард фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов, около 98,4 млрд рублей). Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность", — написал Зеленский в "Твиттере".

Украинский лидер добавил, что общий размер британской поддержки после его прошлогодней встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном увеличится до 3,5 млрд фунтов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в "Твиттере", что выделенные Лондоном средства пойдут "на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".