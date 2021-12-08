Зеленский заявил, что Великобритания выделит 1 млрд фунтов на поддержку Украины
По словам главы МИД Незалежной, средства пойдут "на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".
Фунты стерлингов. Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Великобритания дополнительно выделит на поддержку Украины один миллиард фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов, около 98,4 млрд рублей). Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский.
"Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность", — написал Зеленский в "Твиттере".
Украинский лидер добавил, что общий размер британской поддержки после его прошлогодней встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном увеличится до 3,5 млрд фунтов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в "Твиттере", что выделенные Лондоном средства пойдут "на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".
Ранее стало известно, что Украина попросила дополнительную финансовую помощь у Евросоюза. Как отмечает Bloomberg, новый пакет материальной поддержки, учитывая масштаб обязательств Киева, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.
Комментариев: 0