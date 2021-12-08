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У стрелка из московского МФЦ было разрешение на оружие восемь лет назад

После того как срок лицензии закончился, Сергей Глазов сдал карабин "Сайга".

8 декабря, 19:36

Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы © LIFE

Москвич Сергей Глазов, 7 декабря открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы, имел разрешение на оружие восемь лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Появились фото с арсеналом оружия и "полигоном" для стрельбы в квартире убийцы из МФЦ

Появились фото с арсеналом оружия и "полигоном" для стрельбы в квартире убийцы из МФЦ

"Сергей Глазов восемь лет назад имел разрешение на огнестрельное оружие — [карабин] "Сайга". После истечения срока лицензии он сдал это оружие", — отметил собеседник агентства.

Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Позже Глазов признал вину и назвал причину расправы.

МВД наградит мужчину, который помог задержать стрелка из московского МФЦ

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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