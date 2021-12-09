Богатейшая россиянка Бакальчук стала лидером среди миллиардеров по приросту состояния

Самая богатая женщина России — основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — в 2021 году стала лидером среди всех мировых миллиардеров по приросту состояния в процентах. Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно его подсчётам, состояние бизнесвумен увеличилось более чем на 1000%. По данным рейтинга Forbes Real-Time, отслеживающего состояние миллиардеров в реальном времени, 46-летняя Бакальчук с состоянием $13 млрд находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты. В списке самых богатых бизнесменов России 2021 года она расположилась на 13-м месте, тогда как в прошлогоднем рейтинге заняла лишь 93-ю строчку с состоянием $1 млрд.

Среди россиян, чьё состояние в этом году выросло сильнее всего, журнал также отметил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В российском списке Forbes 2020 года он занял 30-е место с капиталом $3,4 млрд, а в этом году — уже девятое место с $17,2 млрд (прирост более чем на 400%).

Как уточняется, суммарное состояние российских миллиардеров с начала этого года выросло на $145 млрд (+30%). По подсчётам Forbes, это второе место по увеличению в процентах после Индии и третье в деньгах после США и Индии. Общие активы миллиардеров из РФ Forbes сейчас оценивает в $630 млрд — пятая позиция после Соединённых Штатов ($5 трлн), Китая ($2,3 трлн), Индии ($730 млрд) и Германии ($650 млрд).

В 2021 году лидером по приросту состояния в денежном эквиваленте стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его капитал увеличился на 110 миллиардов долларов — так же как и в 2020 году. Американский бизнесмен возглавляет список самых богатых людей мира с $273 млрд. В начале ноября Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило 300 миллиардов в американской валюте.