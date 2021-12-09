Богатейшая россиянка Бакальчук стала лидером среди миллиардеров по приросту состояния
По данным Forbes, капитал основательницы Wildberries увеличился за 2021 год более чем на 1000%.
Татьяна Бакальчук © ТАСС / РБК / Владислав Шатило
Самая богатая женщина России — основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — в 2021 году стала лидером среди всех мировых миллиардеров по приросту состояния в процентах. Об этом сообщает журнал Forbes.
Согласно его подсчётам, состояние бизнесвумен увеличилось более чем на 1000%. По данным рейтинга Forbes Real-Time, отслеживающего состояние миллиардеров в реальном времени, 46-летняя Бакальчук с состоянием $13 млрд находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты. В списке самых богатых бизнесменов России 2021 года она расположилась на 13-м месте, тогда как в прошлогоднем рейтинге заняла лишь 93-ю строчку с состоянием $1 млрд.
Среди россиян, чьё состояние в этом году выросло сильнее всего, журнал также отметил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В российском списке Forbes 2020 года он занял 30-е место с капиталом $3,4 млрд, а в этом году — уже девятое место с $17,2 млрд (прирост более чем на 400%).
Как уточняется, суммарное состояние российских миллиардеров с начала этого года выросло на $145 млрд (+30%). По подсчётам Forbes, это второе место по увеличению в процентах после Индии и третье в деньгах после США и Индии. Общие активы миллиардеров из РФ Forbes сейчас оценивает в $630 млрд — пятая позиция после Соединённых Штатов ($5 трлн), Китая ($2,3 трлн), Индии ($730 млрд) и Германии ($650 млрд).
В 2021 году лидером по приросту состояния в денежном эквиваленте стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его капитал увеличился на 110 миллиардов долларов — так же как и в 2020 году. Американский бизнесмен возглавляет список самых богатых людей мира с $273 млрд. В начале ноября Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило 300 миллиардов в американской валюте.
Напомним, ранее Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России. Помимо этого её семья в целом была признана самой богатой в РФ. Состояние бизнесвумен и её супруга оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.
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