Sony озвучила системные требования для God of War на ПК и показала новый трейлер игры

Компания Sony выпустила второй трейлер ПК-версии игры God of War, посвящённый особенностям переиздания блокбастера, а также представила его системные требования в пяти категориях — от минимальных до требований для 4K.

Системные требования для God of War © Sony

Так, чтобы запустить игру с разрешением 720p при 30 FPS на низких настройках графики, понадобится компьютер с видеокартой NVIDIA GTX 960 или AMD Radeon R9 290X, процессором Intel i5-2500k или AMD Ryzen 3 1200, оперативной памятью 8 Гб. На диске нужно место 70 Гб (рекомендуется накопитель SSD). Это минимальные требования.

Рекомендуемые требования предполагают запуск игры с разрешением 1080p при 30 FPS на средних настройках графики. Потребуется компьютер, оборудованный видеокартой NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 570 и процессором Intel i5-6600k или AMD Ryzen 5 2400. Также нужна оперативная память 8 Гб и 70 Гб на диске (SSD).

При этом, чтобы запустить ПК-версию игры God of War в формате 4K при 60 FPS и настройках графики Ultra, понадобится уже ПК с видеокартой NVIDIA GTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT, процессором Intel i0−9900k (AMD Ryzen 9 3950X), 16 гигабайтами ОЗУ. Оперативной памяти нужно 16 Гб, а места на диске 70 Гб (SSD).