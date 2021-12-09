Sony озвучила системные требования для God of War на ПК и показала новый трейлер игры
Релиз должен состояться в январе 2022 года. Геймеры уже могут оформить предзаказ, цена составляет чуть более трёх тысяч рублей.
Игра God of War © YouTube / PlayStation Россия
Компания Sony выпустила второй трейлер ПК-версии игры God of War, посвящённый особенностям переиздания блокбастера, а также представила его системные требования в пяти категориях — от минимальных до требований для 4K.
Системные требования для God of War © Sony
Так, чтобы запустить игру с разрешением 720p при 30 FPS на низких настройках графики, понадобится компьютер с видеокартой NVIDIA GTX 960 или AMD Radeon R9 290X, процессором Intel i5-2500k или AMD Ryzen 3 1200, оперативной памятью 8 Гб. На диске нужно место 70 Гб (рекомендуется накопитель SSD). Это минимальные требования.
Рекомендуемые требования предполагают запуск игры с разрешением 1080p при 30 FPS на средних настройках графики. Потребуется компьютер, оборудованный видеокартой NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 570 и процессором Intel i5-6600k или AMD Ryzen 5 2400. Также нужна оперативная память 8 Гб и 70 Гб на диске (SSD).
При этом, чтобы запустить ПК-версию игры God of War в формате 4K при 60 FPS и настройках графики Ultra, понадобится уже ПК с видеокартой NVIDIA GTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT, процессором Intel i0−9900k (AMD Ryzen 9 3950X), 16 гигабайтами ОЗУ. Оперативной памяти нужно 16 Гб, а места на диске 70 Гб (SSD).
Напомним, что релиз God Of War на ПК состоится 14 января 2022 года. Геймеры уже могут оформить предзаказ, цена составляет чуть более трёх тысяч рублей. Изначально игра вышла 20 апреля 2018 года на PlayStation 4 в качестве эксклюзива консоли Sony.
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