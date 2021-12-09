Вучич рассказал об обещании Миллера не оставить Сербию без газа

"Я вчера (7 декабря. — Прим. Лайфа) действительно разговаривал с Алексеем Миллером, мы эту информацию здесь не публиковали. Думаю, что наш разговор прошёл в исключительно дружеском тоне, и мы закончили словами президента Путина, это сказал и Алексей Борисович: "Сербию мы не оставим без газа". Спасибо нашим русским друзьям за это", — приводит слова Вучича ТАСС.