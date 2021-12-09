НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вучич рассказал об обещании Миллера не оставить Сербию без газа

Также он сообщил, что Белград обсуждает с Москвой возможность докупить дополнительный объём голубого топлива из-за холодов.

8 декабря, 22:44

Президент Сербии Александр Вучич © ТАСС / EPA

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что глава "Газпрома" Алексей Миллер пообещал ему не оставить страну без газа.

"Я вчера (7 декабря. — Прим. Лайфа) действительно разговаривал с Алексеем Миллером, мы эту информацию здесь не публиковали. Думаю, что наш разговор прошёл в исключительно дружеском тоне, и мы закончили словами президента Путина, это сказал и Алексей Борисович: "Сербию мы не оставим без газа". Спасибо нашим русским друзьям за это", — приводит слова Вучича ТАСС.

Вучич заявил о попытках США выдавить Россию с газового рынка Европы

Вучич заявил о попытках США выдавить Россию с газового рынка Европы

Политик добавил, что Белград обсуждает с Москвой возможность докупить дополнительный объём газа из-за холодов. По его словам, Сербия готова доплатить, но не "баснословную цену".

Напомним, 25 ноября в Сочи состоялась встреча Путина и Вучича. Открывая переговоры, президент РФ заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. По результатам переговоров Вучич отметил, что Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне 270 долларов. Политик назвал эту цифру невероятной и заявил, что Сербия благодаря низкой стоимости голубого топлива сэкономила €1 млрд.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1