Пентагон надеется, что Украина будет использовать ПТРК Javelin только для защиты
Также в американском ведомстве отметили, что Вашингтон не планирует предоставлять Киеву дополнительную военную помощь.
ПТРК Javelin © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
США рассчитывают, что Украина будет использовать поставляемое американское оружие, включая переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, "ответственно и в целях самообороны". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Они (вооружения. — Прим. Лайфа) принадлежат украинским вооружённым силам. Мы ожидаем, что... они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины", — заявил представитель Минобороны США на брифинге.
Также он отметил, что Вашингтон не планирует предоставлять Киеву дополнительную военную помощь. Последнюю партию из пакета помощи объёмом 60 миллионов долларов США направят Украине на этой неделе.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Великобритания выделит 1 млрд фунтов на поддержку Украины. По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, средства пойдут "на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".
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