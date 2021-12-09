Пациентка детской больницы включила губернатору Подмосковья "Короля и шута". Видео © t.me/tv360

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 8 декабря побывал в Королёвской городской больнице, где весной открыли уникальную операционную, которая сейчас уже во всю силу работает. Визит в медучреждение вышел музыкально-просветительским: юная пациентка познакомила главу региона с творчеством группы "Король и шут". Видео опубликовал телеграм-канал "360".

"Ну, "Король и шут", не слышали легендарную группу Миши Горшенёва? Ну как не знать-то?" — удивилась Алиса, чем вызвала смех собравшихся.

Затем девочка включила песню "Короля и шута" и принялась тихо подпевать. При этом она похвалила акустический альбом коллектива. Воробьёв в своём инстаграме поблагодарил Алису за содержательный разговор и пообещал переслушать группу.

Как сообщает телеканал "360", таких операционных, как в Королёве, в России всего шесть. Четыре из них находятся в Москве, а ещё одна в Одинцове. Врачи проводят сложные операции на кишечнике и не только.