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"Ну как не знать-то?": Пациентка детской больницы включила губернатору Подмосковья "Короля и шута"

Андрей Воробьёв пообещал позже переслушать творчество популярной панк-группы.

8 декабря, 21:45

Кадр видео © t.me/tv360

Пациентка детской больницы включила губернатору Подмосковья "Короля и шута". Видео © t.me/tv360

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 8 декабря побывал в Королёвской городской больнице, где весной открыли уникальную операционную, которая сейчас уже во всю силу работает. Визит в медучреждение вышел музыкально-просветительским: юная пациентка познакомила главу региона с творчеством группы "Король и шут". Видео опубликовал телеграм-канал "360".

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"Ну, "Король и шут", не слышали легендарную группу Миши Горшенёва? Ну как не знать-то?" — удивилась Алиса, чем вызвала смех собравшихся.

Затем девочка включила песню "Короля и шута" и принялась тихо подпевать. При этом она похвалила акустический альбом коллектива. Воробьёв в своём инстаграме поблагодарил Алису за содержательный разговор и пообещал переслушать группу.

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Как сообщает телеканал "360", таких операционных, как в Королёве, в России всего шесть. Четыре из них находятся в Москве, а ещё одна в Одинцове. Врачи проводят сложные операции на кишечнике и не только.

"Качественная медицина — запрос каждого человека, каждой семьи. И в первичном звене, и в стационарах. Наша задача — это обеспечить. Спасибо врачам", — поблагодарил медиков Воробьёв.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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