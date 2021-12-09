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"Признавайтесь, уже слышите запах корпоративов?": ГИБДД опубликовала "новогоднюю памятку" со штрафами для автомобилистов

Водителям напомнили, что за управление машиной в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

8 декабря, 21:25
<p>Инспекторы ГИБДД проводят проверку документов у водителей © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Инспекторы ГИБДД проводят проверку документов у водителей © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила автомобилистам о серьёзных наказаниях за езду в нетрезвом виде и другие распространённые грубые нарушения.

"Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <…> Он несовместим с вождением автомобиля", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Гаишники напомнили владельцам транспортных средств, что за управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание грозит за передачу права управления авто нетрезвому человеку.

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За езду в нетрезвом виде при отсутствии прав к штрафу 30 тысяч рублей добавляется арест на 10–15 суток. Если же водитель сядет за руль, будучи лишённым прав за нетрезвое вождение, то и вовсе может получить судимость.

"Но главное — управляя автомобилем в состоянии опьянения, вы можете лишить жизни себя и других, задумайтесь уже сейчас", — подчеркнули в ведомстве.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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