Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила автомобилистам о серьёзных наказаниях за езду в нетрезвом виде и другие распространённые грубые нарушения.

"Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <…> Он несовместим с вождением автомобиля", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Гаишники напомнили владельцам транспортных средств, что за управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание грозит за передачу права управления авто нетрезвому человеку.

За езду в нетрезвом виде при отсутствии прав к штрафу 30 тысяч рублей добавляется арест на 10–15 суток. Если же водитель сядет за руль, будучи лишённым прав за нетрезвое вождение, то и вовсе может получить судимость.

"Но главное — управляя автомобилем в состоянии опьянения, вы можете лишить жизни себя и других, задумайтесь уже сейчас", — подчеркнули в ведомстве.