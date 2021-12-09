Песков рассказал о планах Путина на День Конституции
Государственный праздник отмечается в ближайшие выходные.
Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа. © LIFE
Дмитрий Песков — о планах Путина на День Конституции © LIFE
Президент России Владимир Путин пока не планирует никаких особых мероприятий на День Конституции, который отмечается в ближайшее воскресенье, 12 декабря. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока ничего не планируется", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос Лайфа.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может обсудить с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе.
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