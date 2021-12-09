Песков рассказал о планах Путина на День Конституции

Дмитрий Песков — о планах Путина на День Конституции © LIFE

Президент России Владимир Путин пока не планирует никаких особых мероприятий на День Конституции, который отмечается в ближайшее воскресенье, 12 декабря. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока ничего не планируется", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос Лайфа.