Матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "Вильярреал" перенесли на сутки из-за снегопада

Матч шестого тура Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Вильярреалом" перенесли на завтра из-за сильного снегопада в Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Изначально начало игры было перенесено на 20 минут, однако позднее появились сообщения о том, что встреча состоится на следующий день.