Матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "Вильярреал" перенесли на сутки из-за снегопада
Победитель именно этой встречи вместе с "Манчестер Юнайтед" выйдет в плей-офф турнира.
Фото © Twitter / Atalanta B.C.
Матч шестого тура Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Вильярреалом" перенесли на завтра из-за сильного снегопада в Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Изначально начало игры было перенесено на 20 минут, однако позднее появились сообщения о том, что встреча состоится на следующий день.
Добавим, что именно в этом матче определится участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель встречи выйдет в плей-офф вместе с английским "Манчестер Юнайтед".
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