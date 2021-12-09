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Матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "Вильярреал" перенесли на сутки из-за снегопада

Победитель именно этой встречи вместе с "Манчестер Юнайтед" выйдет в плей-офф турнира.

8 декабря, 21:04

Фото © Twitter / Atalanta B.C.

Матч шестого тура Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Вильярреалом" перенесли на завтра из-за сильного снегопада в Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Изначально начало игры было перенесено на 20 минут, однако позднее появились сообщения о том, что встреча состоится на следующий день.

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Добавим, что именно в этом матче определится участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель встречи выйдет в плей-офф вместе с английским "Манчестер Юнайтед".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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