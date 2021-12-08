Экономист Иноземцев описал худший сценарий при введении наиболее жёстких санкций против РФ

Директор Центра исследований постиндустриального общества экономист Владислав Иноземцев описал худший вариант развития ситуации при введении наиболее жёстких санкций против России. По словам эксперта, в таком случае могут значительно подорожать западные валюты.

"Доллар и евро по 120 рублей, рубль упадёт на 15–20%, вдвое снизится объём экспорта нефти и газа. В России ухудшится инвестиционный климат, в российскую экономику перестанут вкладываться даже россияне. Рыночные оценки всех отечественных предприятий упадут", — заявил экономист в эфире радио "Комсомольская правда".

Иноземцев добавил, что не стоит сравнивать такое развитие событий с 1998 годом, но с ситуацией 2016-го можно. Специалист отметил, что ужесточение санкций против РФ возможно только при условии начала реальной войны с Украиной.

"Но для России война — крайне рискованный шаг, который приведёт к окончательному разрыву отношений со всеми государствами на постсоветском пространстве", — заключил экономист.