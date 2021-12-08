Экономист Иноземцев описал худший сценарий при введении наиболее жёстких санкций против РФ
По словам эксперта, не стоит сравнивать такое развитие событий с 1998 годом, но с ситуацией 2016-го можно.
Динамика курса валют © ТАСС / Пётр Ковалёв
Директор Центра исследований постиндустриального общества экономист Владислав Иноземцев описал худший вариант развития ситуации при введении наиболее жёстких санкций против России. По словам эксперта, в таком случае могут значительно подорожать западные валюты.
"Доллар и евро по 120 рублей, рубль упадёт на 15–20%, вдвое снизится объём экспорта нефти и газа. В России ухудшится инвестиционный климат, в российскую экономику перестанут вкладываться даже россияне. Рыночные оценки всех отечественных предприятий упадут", — заявил экономист в эфире радио "Комсомольская правда".
Иноземцев добавил, что не стоит сравнивать такое развитие событий с 1998 годом, но с ситуацией 2016-го можно. Специалист отметил, что ужесточение санкций против РФ возможно только при условии начала реальной войны с Украиной.
"Но для России война — крайне рискованный шаг, который приведёт к окончательному разрыву отношений со всеми государствами на постсоветском пространстве", — заключил экономист.
Ранее СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также отключение РФ от международной платёжной системы Swift. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от властей США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
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