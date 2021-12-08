Пять причин, почему США никогда не запретят "обмен долларов" в России США грозят запретить российским банкам обмен долларов. И, кажется, это единственные санкции, которые могли бы значительно подстегнуть российскую экономику и сделать рубль мировой валютой. 7 декабря, 21:44 Знак доллара у пункта обмена валют. Фото © ТАСС / Роман Пименов

США наконец-то придумали новый пакет возможных санкций против России. Теперь к набившим оскомину ограничениям против госдолга и закрытию доступа к системе финансовых платежей SWIFT прибавилось новенькое — запрет для крупнейших российских банков на операции по покупке валюты. Местные американские эксперты называют эти меры "чертовски агрессивными".

Но есть минимум пять причин, по которым янки их, увы, никогда не введут.

Причина № 1. Это невыгодно для США

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Любая страна стремится увеличить зону хождения своей валюты. Это даёт ей огромные преимущества: фактически можно просто печатать деньги и получать прибыль без каких-либо негативных последствий. Собственно, именно этим и объясняется нынешняя мощь американской экономики: пока доллар является действительно мировой валютой, пока его держат другие страны как резерв, он силён. Как только случится прецедент, что долларом нельзя расплатиться или обменять его, позиции будут подорваны. Многие страны, например тот же Китай, постепенно начнут выводить доллар из резервов, переставать заключать долгосрочные контракты в американской валюте. Конечно, это не означает "крах доллара и конец Америки", как любят предсказывать некоторые экономисты, но комфортная и вольготная жизнь для Федеральной резервной системы (ФРС) США закончится.

— Мы уже на себе ощущаем, что доллар начинает сдавать позиции, — говорит экономист инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Пока чуть-чуть, но это только начало. После того как ФРС напечатала полтора триллиона "вертолётных" долларов, чтобы справиться с ковидом, США начали экспорт своей инфляции в другие страны. Подорожал газ, дорожают нефть и прочие ресурсы. Другие правительства видят, что доллар перестаёт быть надёжной резервной валютой.

По мнению Щеглова, именно поэтому сейчас стоимость биткоина бьёт рекорды: инвесторы теряют доверие к доллару, но пока равнозначного ему актива ещё нет. Поэтому вкладываются в крипту.

Причина № 2. Это особо не навредит России

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В российских резервах сейчас доля доллара составляет всего лишь 20%, так что для экономики тоже ничего страшного не случится. Это навредит в основном только рядовым гражданам. Из-за того что российские банки не смогут ввозить новые доллары, наличные "зелёные" могут стать дефицитом и, возможно, курс будет сильно из-за этого скакать. Но ведь президент Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждали о том, что всем надо дедолларизироваться и хранить деньги в национальной валюте. Не избавился — сам виноват. При этом Правительство США не устаёт повторять, что их санкции "не должны бить по простым гражданам".

— Заявляя о возможном введении новых ограничений в отношении крупнейших российских банков, американцам стоило бы учитывать, что пострадают ещё и американские, — отметила эксперт "Европейского инвестиционного дома" Татьяна Лагутина. — Ведь они тоже занимаются конвертационными операциями, а также европейские, китайские и многие другие кредитные организации. Причём так как Европа — наш основной торговый партнёр, то её убытки будут довольно ощутимыми. А банкиры очень влиятельны и будут давить на свои правительства.

Причина № 3. Это выгодно для карты "Мир"

Карта платёжной системы "Мир". Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Долларовые карты иностранных платёжных систем превратятся в кусок пластика — ими вряд ли можно будет расплатиться даже за границей. То есть в российском Центробанке и НСПК откроют ящик шампанского: фактическая монополия зарубежных платёжных систем на российском рынке закончится. Будет действительно развиваться национальная система, даже без обещанных 20% кешбэка за турпоездки по России. Более того, традиционные туристические места начнут принимать карты "Мир" к оплате и выставлять цены в рублях. Далее начнут переходить на "Мир" и другие места в иностранных государствах, где любят русских клиентов. Российская система станет действительно международной. Лучшего подарка ей США просто не смогут придумать.

Кроме того, это наконец-то придаст дополнительной мотивации российскому Центробанку быстрее развивать и другие платёжные сервисы.

Причина № 4. Это выгодно для российского госдолга

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Запрет обмена долларов означает, что иностранные инвесторы начнут быстро скидывать российские активы и менять рубли на доллары. Это приведёт к значительному укреплению рубля (то есть и рядовые граждане на панике продадут их сравнительно дёшево), а также быстрому удешевлению российских ОФЗ. Да, новые заимствования Минфину делать будет проблематично, зато текущий долг сможет выкупить за 50–60% от его стоимости. То есть российский Минфин будет в выигрыше, американские граждане — в убытках. Ну и против кого санкции?

Причина № 5. Это выгодно президенту

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Давняя мечта президента РФ Владимира Путина — чтобы рубль стал настоящей международной валютой и можно было бы продавать российские энергоносители за рубли. Ну, или хотя бы не за доллары. Пока этому успешно противостоят российские экспортёры, но если янки запретят обмен валюты, то выхода уже не будет. Да, есть ещё и евро, однако США рассчитывают, что Европа присоединится к их санкциям и запретит ещё и это. При этом от российских энергоносителей никто отказываться не думает. Поэтому будут покупать, но за рубли. А значит, им придётся покупать российскую валюту, хранить её для дальнейшей оплаты и так далее. То есть рубль реально станет резервной валютой, сбудется мечта российского президента. Ну и, конечно, пока суд да дело, пока будут переходить на новые системы оплаты, цены на нефть и газ обновят такие максимумы, о которых в "Газпроме" и "Роснефти" и мечтать не могли.

Гм-м. Может, прямо сейчас введёте эти "чертовски агрессивные санкции"?

Авторы Александра Баязитова