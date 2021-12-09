Издевавшаяся над годовалой дочкой мать из Казани рассказала, что муж постоянно избивал девочку
Также она отметила, что супруг бил её по лицу и голове, когда она замечала, что он переписывается с другими девушками.
Мать избивает дочку и снимает всё на видео © Telegram / vkazani
Жительница Казани, которая записывала на видео издевательства над маленькой дочкой, заявила, что её муж избивал всю семью. Алёна утверждает, что била дочь всего однажды, тогда как супруг делал это регулярно и так же "выкидывал" малышку на холодный балкон, сообщает телеграм-канал SHOT.
В разговоре со свекровью женщина пожаловалась, что, когда она узнала о планах мужа встречаться с другой, тот в ответ жестоко избил их с дочерью, просто на видео, в отличие от её случая, это не снималось. Также она отметила, что супруг бил её по лицу и голове, когда она замечала, что он переписывается с девушками, и избивал всё семью и даже котов, когда возвращался домой от любовниц. Алёна добавила, что выставила дочь на балкон, чтобы привлечь внимание мужа. Она признала свою вину и заявила, что стала такой из-за супруга.
"Очень плохое преступление": Мать годовалой малышки из Казани извинилась за издевательства над девочкой
Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как позже призналась женщина, издевательства над девочкой оказались местью бросившему её мужу. Кроме того, сотрудники органов опеки заподозрили у горе-матери проблемы с психикой и намерены добиться для неё психиатрической экспертизы.
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