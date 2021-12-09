Издевавшаяся над годовалой дочкой мать из Казани рассказала, что муж постоянно избивал девочку

Жительница Казани, которая записывала на видео издевательства над маленькой дочкой, заявила, что её муж избивал всю семью. Алёна утверждает, что била дочь всего однажды, тогда как супруг делал это регулярно и так же "выкидывал" малышку на холодный балкон, сообщает телеграм-канал SHOT .

В разговоре со свекровью женщина пожаловалась, что, когда она узнала о планах мужа встречаться с другой, тот в ответ жестоко избил их с дочерью, просто на видео, в отличие от её случая, это не снималось. Также она отметила, что супруг бил её по лицу и голове, когда она замечала, что он переписывается с девушками, и избивал всё семью и даже котов, когда возвращался домой от любовниц. Алёна добавила, что выставила дочь на балкон, чтобы привлечь внимание мужа. Она признала свою вину и заявила, что стала такой из-за супруга.