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УЕФА перенёс матч Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн" из-за вспышки коронавируса

По данным тренера "шпор", в команде заразилось сразу восемь футболистов и пять сотрудников клуба.

8 декабря, 21:36

Фото © Instagram / spursofficial

Матч шестого тура Лиги конференций УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Ренном" не состоится из-за вспышки коронавируса, которая началась в стане лондонцев. Об этом говорится в официальном заявлении "шпор".

Согласно опубликованным данным, клуб предоставит все данные о заболевании в команде в УЕФА, где и будет приниматься дальнейшее решение о проведении встречи. Кроме того, "Тоттенхэму" рекомендовали закрыть доступ к игрокам первой команды на базе клуба.

Восемь футболистов "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Восемь футболистов "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Ранее главный тренер "шпор" Антонио Конте заявил, что восемь игроков его команды заразились коронавирусной инфекцией. Кроме того, ковидом заболело ещё пять сотрудников клуба.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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