УЕФА перенёс матч Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн" из-за вспышки коронавируса

Матч шестого тура Лиги конференций УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Ренном" не состоится из-за вспышки коронавируса, которая началась в стане лондонцев. Об этом говорится в официальном заявлении "шпор".

Согласно опубликованным данным, клуб предоставит все данные о заболевании в команде в УЕФА, где и будет приниматься дальнейшее решение о проведении встречи. Кроме того, "Тоттенхэму" рекомендовали закрыть доступ к игрокам первой команды на базе клуба.