УЕФА перенёс матч Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн" из-за вспышки коронавируса
По данным тренера "шпор", в команде заразилось сразу восемь футболистов и пять сотрудников клуба.
Фото © Instagram / spursofficial
Матч шестого тура Лиги конференций УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Ренном" не состоится из-за вспышки коронавируса, которая началась в стане лондонцев. Об этом говорится в официальном заявлении "шпор".
Согласно опубликованным данным, клуб предоставит все данные о заболевании в команде в УЕФА, где и будет приниматься дальнейшее решение о проведении встречи. Кроме того, "Тоттенхэму" рекомендовали закрыть доступ к игрокам первой команды на базе клуба.
Ранее главный тренер "шпор" Антонио Конте заявил, что восемь игроков его команды заразились коронавирусной инфекцией. Кроме того, ковидом заболело ещё пять сотрудников клуба.
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