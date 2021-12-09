300 миллионов долларов: На что Украина потратит "военные" деньги, выделенные США 300 миллионов долларов — капля в море и военных проблем не решат. Однако, как полагают эксперты, со временем данные вложения могут изменить представление об украинской армии. 8 декабря, 21:40 Фото © Markiian Lyseiko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

С 2014 года Украина получает военную помощь от США и других стран блока НАТО. Как правило, это нелетальное вооружение, а также старое советское оружие из стран бывшего Варшавского договора. Однако в последние годы на Украину поставляется уже и современное летальное оружие, которое, по мнению специалистов, может подтолкнуть Украину к неожиданным действиям.

Текст оборонного бюджета США на 2022 год опубликован в профильном комитете Палаты представителей. В этом документе отмечается, что 300 миллионов долларов будет выделено на военную поддержку Украины. При этом свыше 75 миллионов будет потрачено на "летальное содействие".

— Законопроект включает 300 миллионов долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским Вооружённым силам — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов, — говорится в пояснении к документу.

Пока бюджет остаётся непринятым. Его должны сначала утвердить в Палате представителей, Сенате и после этого подписать президент США.

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Данная сумма не является рекордной ни для США с общей суммой военного бюджета около 700 миллиардов, ни для Украины, которая ещё в 2019 году получала 361 миллион, а в 2020-м — 510 миллионов долларов, отметил политолог Дмитрий Родионов.

— Тут вопрос другой: что именно будет поставлено на Украину. Начиная с 2014 года они прямо накачивают эту страну оружием, но до 2016–2017 годов Обама блокировал поставки даже стрелкового оружия. Украина постоянно клянчила "джавелины", но в итоге накладывалось вето. Американцы поставляли бронеавтомобили, рации, бронежилеты, радиолокационные станции, оборудование для разминирования, медицинские вещи, но не более того. Этим тогда занимались другие страны из бывшего Варшавского договора. Всё изменилось при Трампе, и уже в 2018 году поставили первую партию "джавелинов", в 2019-м — вторую. Потом начались поставки на флот: сначала четыре катера "Айленд", которые, правда, США самим были не нужны, а в прошлом году уже пошла речь о катерах типа Mark VI — это уже достаточно современное оружие, — говорит эксперт.

Как полагает политолог Марат Баширов, цель данного транша заключается прежде всего в том, чтобы занять оружейный рынок Украины, так как украинская военная промышленность до сих пор остаётся в стандартах СССР.

— Задача ВПК стран НАТО состоит в том, чтобы, с одной стороны, ликвидировать конкурента, а с другой — всё перевести на их стандарты. Там другие боеприпасы, другие технологии отслеживания и управления, речь идёт не о том, чтобы начать воевать, а о том, чтобы взять украинский военный бюджет под свой контроль. Эти деньги — это не подарок, это кредит, который надо будет вернуть. А у них два варианта — либо купить сразу за границей, недофинансировав своё предприятие, либо переоборудовать своё предприятие под указанные требования, — считает Баширов.

Сама по себе сумма в 300 миллионов долларов невелика и примерно равна 20 миллиардам рублей — меньше стоимости подводной лодки. Так, например атомная подводная лодка "Александр Невский" обошлась российскому бюджету в 23 миллиарда рублей. Как полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин, всё это имеет прежде всего политические значение, а не военное.

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— Ну поставят они ещё "джавелинов", "пукалки" всякие, раньше речь шла о контрбатарейных локационных станциях, способных выявлять стрельбу из миномётов, всяком мелком оборудовании и прочем. Всё это никак не повлияет на боеготовность украинской армии, ей нужны самолёты, вертолёты, танки и бронетранспортёры. А уже после этого — подготовленные кадры. Этого американцы поставить не могут. А так-то можно сравнить это с бюджетом России, понятно, что в случае с Украиной каждая копейка счёт имеет, но вопрос ещё в том, а что дойдёт-то. Ну вот выделил Пентагон, а дальше — финансовые механизмы, которые большую часть суммы оставят в Америке. Украина в лучшем случае получит новые изделия с заводов, а в худшем США разгрузят склады от старого и просроченного имущества, — подчеркнул эксперт.

Однако подобные подачки на протяжении уже семи лет с 2014 года вылились в сумму, превышающую 2,5 миллиарда долларов. По мнению Дмитрия Родионова, происходит накачка Украины оружием, но это оружие уже давно не только оборонительное.

— У Украины может создаться ложное впечатление, что она действительно сможет воевать с Россией, а значит, она становится всё ближе к тому, чтобы решиться на военную провокацию, например, напасть на Крым, — добавил он.

Авторы Никита Юрченко