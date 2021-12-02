Разъединённые Штаты Америки: Какие новые республики могут появиться на месте США Учёные и прогнозисты не раз заявляли о предстоящем развале мирового гегемона. Лайф собрал версии появления новых государств от Аляски до Атлантической республики. 1 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Кризис в американском обществе, эмиссионный пузырь экономики, готовый лопнуть, и новая революция под знаком BLM против белых всё чаще приводят к предсказаниям о скором распаде страны. Американский журналист-аналитик Эрик Бест предрёк США распад и хаос в интервью чешскому изданию Kupředu do minulosti. Он отметил, что сегодня страна занимается самоуничтожением, а значит, может просто не пережить нынешнюю нестабильность. По его мнению, главная из социальных тенденций — то, что общество разделено и люди плохо понимают друг друга. Более того, по его словам, даже если лидеры на словах говорят о некотором взаимопонимании, то в реальности все согласны на конфликт.

— Лично я думаю, что пусть это пока ещё и преждевременно, но Соединённые Штаты разваливаются прямо сейчас, а значит, на их месте возникнет новое государство. Я не знаю точно, сколько времени это займёт, но я, поняв это, решил, что эту страну надо покинуть, — сказал он в своём интервью. И он не первый, кто говорит о неминуемом крахе гегемона.

Республика Новая Африка

Ещё в 1968 году активисты провозгласили республику Новая Африка на территории ряда южных штатов США со значительной долей темнокожего населения — Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и т.д. Президентом республики был провозглашён борец за права темнокожих Роберт Уильямс, вице-президентом стала вдова другого знаменитого деятеля — Малькольма Икс.

Началось формирование собственной армии, точнее — вооружённых отрядов самообороны. Создатели Новой Африки планировали провести среди темнокожих американцев референдум о выходе из состава США. Планировалось, что в случае успеха жители новой республики для упрощения жизни будут иметь два гражданства — американское и новоафриканское.

Экономическую поддержку новому государству должны были оказывать сами США. Лидеры республики рассчитывали добиться от американского правительства выплаты в размере 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за века рабства, угнетения и расового неравенства.

Тогда движение удалось остановить точечными арестами активистов. Однако сейчас возможность создания новой республики на территории южных штатов и многомиллиардной компенсации уже не выглядит столь фантастичной, как тогда, учитывая ошеломляющий успех движения BLM. Нельзя исключить, что активисты в будущем ещё вернутся к этой идее.

Калифорнийская республика

Политолог, доктор политических наук, действительный член Академии военных наук Игорь Панарин ещё в 1998 году в ходе международной конференции в Австрии впервые высказал гипотезу распада США на шесть частей. Согласно этой версии, одно из новообразований — Калифорнийская республика — будет расположено на западном побережье США. В неё могут войти территории, находящиеся к северу от Калифорнийского залива вплоть до штата Вашингтон на границе с Канадой. А население крупных городов будут составлять мигранты. Уже тогда крупнейший город штата Вашингтон Сиэтл называли воротами китайской эмиграции в США. В будущем республика сможет быстро наладить экономические и политические связи с Китаем и получить необходимую "опеку".

Республика Техас

Один из самых вольных, не идущих в ногу с остальной Америкой штат Техас вполне может стать отдельным государством. Самое крупное государственное образование на территории США имеет собственную культуру "стремления к независимости". Более того, по аналогии с термином Brexit, обозначающим выход Британии из Евросоюза, Техас взял на вооружение термин Texit. Журнал Bloomberg приводит слова организатора техасского националистического движения Джо Шехана.

— Я рассматриваю Texit больше как способ создания… оплота, бастиона или убежища, которые могут остановить сползание в хаос, потому что я вижу, что именно там оно будет… У меня три дочери, но у меня 64 сына, потому что я тренер... Я забочусь о них и об их семьях, — говорит он.

Северная конфедерация

В это объединение будут входить центральные штаты США, которые подвергнутся сильному влиянию Канады. Это может быть обусловлено невозможностью найти быстрое и приемлемое решение с бывшими соотечественниками. Так как они будут поглощены рядом военных конфликтов, которые неизбежно произойдут после развала страны, в то время как Канада сможет предоставить свои морские порты для торговли. Также, по мнению американиста Константина Блохина, сыграет свою роль фактор культурной близости.

— Северные штаты будут интегрированы вместе с Канадой, где сосредоточится наибольшее число белых англосаксонских протестантов. А южные штаты отойдут к Мексике, — полагает эксперт.

Нью-Йоркско-Атлантическая республика

Это государственное образование будет зеркальным по отношению к Калифорнии. В отличие от северных штатов, тут будут порты и свободное сообщение со странами Евросоюза, кроме того, тут же останутся формальные атрибуты старой американской власти. То есть после разрушения страны эта территория станет тем самым осколком, который и оставит на себе все формальные атрибуты старой власти, в том числе и колоссальные долги.

Собственно, там уже идёт такая тенденция, что люди переезжают согласно своим политическим предпочтениям. И разделение становится всё более выраженным. Так, согласно статьям в западной прессе, за демократами останется три региона — это Калифорния на восточном побережье, Нью-Йорк на западном и небольшой анклав в центре, по сути, сегодняшняя карта поддержки партии Александр Роджерс Политолог

Аляска и Гавайи

Отдельными территориями США остаются штаты Аляска и Гавайи. Как полагает Игорь Панарин, Аляска, став независимым государством, начнёт жить в фарватере российской политики, так как последняя является наиболее естественным выбором, учитывая, что находящаяся рядом Канада будет занята другими бывшими территориями США.

Гавайи же окажутся под покровительством Японии. Находясь в самом центре Тихого океана, новое государство будет вынуждено искать помощи у стран, которые решат продовольственный вопрос. Наиболее близким государством с развитой морской инфраструктурой окажется Япония. Кроме того, население архипелага на 15% состоит из выходцев из Японии.

Кто получит наследие ВПК

Всё это порождает проблему — куда денется военный потенциал США? Очевидно, что его львиная доля пойдёт на решение внутренних вопросов, связанных в том числе с установлением конкретных границ будущих государств. При этом нельзя исключать возможность того, что будет использовано в ограниченном количестве и ядерное вооружение. Со знаменитым печатным станком дела обстоят ещё проще: доллар обесценится, как и любая валюта, чей вес зависит от назначенной государством стоимости.

Расположение деньгопечатного станка вообще никого интересовать всерьёз не будет, поскольку его ценность объясняется только тем, что доллар является основным инструментом международных взаиморасчётов. Работает этот инструмент, только пока сами США являются серьёзной структурой, гарантирующей, что за доллары можно получить что-то ценное внутри неё. Как только это исчезнет, а в случае с развалом США это случится очевидным образом, то печатать их можно станет хоть в первом же попавшемся сарае, как средства оплаты они всё равно будут не нужны Анатолий Вассерман Депутат Госдумы