По ходу большей части матча именно мюнхенцы, которые уже все вопросы относительно выхода в плей-офф решили, давили на ворота "Барсы". Итогом стали мячи в исполнении Томаса Мюллера, Лероя Зане и Джамала Мусиалы. В итоге "Бавария" одержала важнейшую победу со счётом 3:0.

Спасти подшефных Хави могло спасти киевское "Динамо", однако команда Мирчи Луческу на выезде уступили "Бенфике" со счётом 0:2. Таким образом, лиссабонцы опередили "Барселону" в борьбе за второе место в группе, тем самым завоевав путёвку в плей-офф. Каталонцы же продолжат выступления в Лиге Европы. Добавим, что в последний раз "Барселона" не была участником плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2003/2004. Тогда сине-гранатовые играли в Кубке УЕФА. А вот из группы "Барселона" в последний раз вылетала в сезоне 2000/2001.