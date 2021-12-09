Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса

Власти Украины в нарушение Минских соглашений отказываются согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного её заседания.

"В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу. Недостижение соответствующих договорённостей — это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании", — отметил он.

Кроме того, Грызлов подчеркнул, что Киев обязан официально дезавуировать заявления руководства ВСУ о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Также полпред отметил, что Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.

"Представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок", — заявил Грызлов.

По его словам, делегация Незалежной попросила предоставить дополнительное время до 9 декабря для подготовки предметных предложений по инициативе Донбасса.