NYT: Экс-диспетчер Минского аэропорта назвал посадку рейса Ryanair операцией КГБ
По данным New York Times, Олег Галегов дал показания и рассказал, что сообщение о бомбе на борту лайнера было заведомо ложным.
Самолёт Ryanair в Минске © ТАСС / EPA
Белорусский диспетчер Олег Галегов, который 23 мая посадил в Минске самолёт авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту, дал показания польским властям. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах, Галегов заявил, что переданное пилоту лайнера сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.
NYT отмечает, что эту информацию частично подтвердил директор Департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарин, отметивший, что Варшава смогла получить показания у человека, который "являлся непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске". По словам Зарина, этим человеком руководил некий офицер КГБ, который, в свою очередь, получал указания по телефону. Польский чиновник заявил, что именно сотрудник Комитета государственной безопасности распорядился передать пилоту заведомо ложное сообщение о бомбе.
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По данным СМИ, Олег Галегов покинул Белоруссию ещё в июле.
Лайф напоминает, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA — Роман Протасевич. После приземления он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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