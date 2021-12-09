NYT: Экс-диспетчер Минского аэропорта назвал посадку рейса Ryanair операцией КГБ

Белорусский диспетчер Олег Галегов, который 23 мая посадил в Минске самолёт авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту, дал показания польским властям. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах, Галегов заявил, что переданное пилоту лайнера сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

NYT отмечает, что эту информацию частично подтвердил директор Департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарин, отметивший, что Варшава смогла получить показания у человека, который "являлся непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске". По словам Зарина, этим человеком руководил некий офицер КГБ, который, в свою очередь, получал указания по телефону. Польский чиновник заявил, что именно сотрудник Комитета государственной безопасности распорядился передать пилоту заведомо ложное сообщение о бомбе.