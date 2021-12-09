Путин поздравил граждан России с Днём Героев Отечества. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днём Героев Отечества. Глава государства подчеркнул, что характер народа России во все времена помогал с честью противостоять всем, кто посягал на земли страны.

"Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников — всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине", — отметил Путин.

Президент добавил, что, "какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу". Так было и в сражениях Отечественной войны 1812 года, и на фронтах Первой мировой, и Великой Отечественной войны, подчеркнул Путин.

Особо глава государства обратил внимание на труд медиков.

"Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова — медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни, достойно продолжает великие традиции мужества, верности, долга и бескорыстия", — сказал президент.

Путин отметил, что в РФ живут люди разных национальностей, убеждений, вероисповедания и взглядов, но уважение к героям Отечества и их подвигу объединяет всех, даёт силы, энергию и стремление идти вперёд.

"Мы преклоняемся перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го, остановил и разбил врага у стен Москвы. Преклоняемся перед всеми, кто приближал великую Победу, не щадя себя, свои жизни, защищал наше Отечество. Каждый из них — герой", — заявил президент.