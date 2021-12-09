Поставщики предупредили о подорожании импортного вина в 2022 году

Крупные импортёры вина и розничные сети в рамках закупочных переговоров на будущий год получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции. По словам исполнительного директора дистрибьютора алкоголя Fort Александра Липилина, производители из Шампани, Гаскони, Бургундии, Долины Луары (Франция), Трентино-Альто-Адидже (Италия), Нового Света и других регионов теперь предлагают вино в среднем дороже на 20–25%.

Как пишет РБК со ссылкой на письмо одного из импортёров, причиной этого стала "критически плохая урожайность". Так, по итогам 2021 года мировой объём производства вина снизится на 4% — до 247,1–253,5 млн гектолитров. Наибольшее снижение производства будет в странах Европы — год к году оно составит 13% — до 145 млн гектолитров.

При этом плохой урожай — не единственная причина повышения стоимости вина. Также на цену продукции влияет подорожание комплектующих материалов. Цены на пробку, капсулы, винтовые колпачки выросли до 60%, на этикетки — примерно 50%, на стеклотару — до 20%, на упаковку (короба и разделители) — до 80%. Кроме того, рост логистических издержек на автоперевозки составляет до 30% внутри России и до 200% на маршрутах в Европе, а стоимость контейнерной логистики выросла в три раза.

Ретейлеры пока не приняли решение о повышении цен. В сети "Верный" считают, что поставщики решили сыграть на кратковременной конъюнктуре рынка — повышенном спросе на алкоголь в период новогодних праздников. Представитель сети "Лента" рассказал, что ещё не все компании-контрагенты сформировали новый прайс, уведомления о повышении цен рассматриваются в индивидуальном порядке. По словам Липилина, при существенном подорожании вино попадает уже в другую категорию, что значительно сокращает объёмы продаж.

"И мы говорим поставщикам, что в таком случае закупим, например, не 25 тысяч бутылок, а всего 15 тысяч. Таким образом, в переговорах постепенно приходим к взаимоприемлемой цене", — отметил он и дал прогноз, что к весне рост стоимости вина составит не более 10–12%.