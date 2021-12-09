Определились составы корзин перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов
После группового этапа клубы поделили на "сеяные" и "несеяные". Всего будет сформировано восемь пар.
Лига чемпионов © Pixabay
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. Последнюю путёвку в этот раунд турнира разыграют между собой "Аталанта" и "Вильярреал", чей матч перенесли на сутки из-за снегопада в Бергамо.
Также уже стали известны составы корзин перед жеребьёвкой 1/8 финала. После группового этапа клубы поделили на "сеяные" и "несеяные". К первым относятся победители групп, ко вторым — занявшие вторые места.
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Среди "сеяных" команд — "Манчестер Сити" (Англия), "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лилль" (Франция), "Ювентус" (Италия).
"Несеяными" командами стали ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Интер" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Челси" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Аталанта" (Италия).
Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне 13 декабря в 14:00 по московскому времени. Стоит отметить, что на этой стадии турнира клубы из одной страны не смогут встретиться друг с другом, а "сеяные" команды проведут первую игру на выезде.
Предварительно, первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые игры пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.
Российские клубы в Лиге чемпионов этого сезона больше не сыграют, зато могут побороться за победу в Лиге Европы. Точно известно, что борьбу за трофей весной продолжит "Зенит". К нему может присоединиться и "Спартак". 9 декабря красно-белые проведут решающий матч с польской "Легией" на выезде. Бывший главный тренер спартаковцев Массимо Каррера перед игрой дал совет команде.
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