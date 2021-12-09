Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева пойти на уступки РФ на взаимной основе
При этом министр отметил, что власти страны не намерены уступать в вопросах, которые имеют "фундаментальную важность" для развития государства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.
"У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдём на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция", — отметил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.
Украинский министр добавил, что требования "должны быть рациональными и законными". Дипломат также выразил надежду на то, что в случае эскалации у границ Незалежной на фоне звучащих и приписываемых России намерений союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости — помогут усилить украинскую армию.
Напомним, во время недавних онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в гарантиях нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей РФ и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.
Лайф также сообщал, что Байден исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины.
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