Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева пойти на уступки РФ на взаимной основе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.

"У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдём на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция", — отметил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.

Украинский министр добавил, что требования "должны быть рациональными и законными". Дипломат также выразил надежду на то, что в случае эскалации у границ Незалежной на фоне звучащих и приписываемых России намерений союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости — помогут усилить украинскую армию.

Напомним, во время недавних онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в гарантиях нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей РФ и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.