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Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева пойти на уступки РФ на взаимной основе

При этом министр отметил, что власти страны не намерены уступать в вопросах, которые имеют "фундаментальную важность" для развития государства.

9 декабря, 01:25
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS</p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.

"У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдём на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция", — отметил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Украинский министр добавил, что требования "должны быть рациональными и законными". Дипломат также выразил надежду на то, что в случае эскалации у границ Незалежной на фоне звучащих и приписываемых России намерений союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости — помогут усилить украинскую армию.

Напомним, во время недавних онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в гарантиях нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей РФ и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.

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Лайф также сообщал, что Байден исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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