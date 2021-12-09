Экс-спикер Думы Чукотки Маслов задержан по делу о превышении полномочий

Экс-председателя Думы Чукотского автономного округа Александра Маслова задержали в аэропорту Анадыря по обвинению в превышении должностных полномочий. Следственный комитет просит суд арестовать его. Об этом сообщил адвокат бывшего чиновника Дмитрий Калинин.

"Дело это тянется с ноября месяца, по нему Маслов уже давал показания, ему не было избрано никакой меры пресечения, он не был под запретом. Тем не менее следствие считает, что Маслов собирается скрыться от правоохранителей", — приводит слова юриста ТАСС.

По словам Калинина, Маслов уведомил следователя о необходимости покинуть Чукотку, однако его всё равно задержали. Вину бывший глава Думы региона не признаёт. Адвокат добавил, что следствие считает Маслова виновным в незаконном получении премий. По данным правоохранителей, в результате этого бюджету Чукотки был нанесён ущерб на сумму около девяти миллионов рублей. Юрист заявил, что представил в Анадырский городской суд ходатайство с требованием освободить своего подзащитного.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил, что Маслов направлялся в аэропорт, чтобы вылететь в Москву и скрыться. По словам парламентария, ранее экс-чиновник уже трижды отказывался являться на допросы к следователю.

"Незаконные премии — не единственное злоупотребление, в котором подозревается бывший спикер Чукотской Думы. Следствием проверяются и другие противоправные эпизоды, о которых я указывал в своём запросе в Генпрокуратуру. Так, осенью 2020 года А. Маслов незаконно получил дополнительные выплаты из Пенсионного фонда, подав заявление как якобы неработающий пенсионер. Для этого 22.09.2020 года ему пришлось отказаться от исполнения депутатских полномочий на постоянной (платной) основе и стать депутатом на освобождённой основе (без зарплаты). При этом Маслов незаконно продолжал оставаться спикером Думы, хотя эта должность госслужбы категории "А" может замещаться только депутатом на профессиональной основе", — отмечал Хинштейн в ноябре.